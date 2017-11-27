PARİS RÜZGARI BRAWO’DA ESİYOR

Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın gururunu yaşıyor. Yeni yılı birbirinden şık tasarımlarla karşılamak isteyen hanımları EgePark’taki mağazasına bekliyor. Üstelik 40. yıllarına özel indirimli fiyatların da müjdesini veriyorlar.

Nişan, düğün, kokteyl, davet gibi özel günlerinizde, aksesuardan ayakkabıya, çantadan kıyafete kadar her ihtiyacınızı bulabileceğiniz Boutique Brawo, modaya yön veren firmaların ve farklı tasarımcıların, sezonun en hit parçalarıdan özenle seçilerek oluşan kolleksiyonları ile yeni yıla damgasını vurmaya hazır.

Egepark AVM Mavişehir Kat:1 No:140 / İzmir Tel: 0(232) 324 29 36

www.boutiquebrawo.com