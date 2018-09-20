OKULA DÖNÜŞ DA VINCI KIRTASİYE’DE BAŞLAR

Geçtiğimiz yıl Mavişehir’de açılan Da Vinci Kırtasiye, Kitabevi Cafe olarak bölge ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılamış bulunuyor. Mavişehir, Atakent, Yalı Mahallesi’nde konsept mağaza olarak düşünülen ve uygulamaya geçirilen mağaza, haftanın 7 günü akşam 21:00’e kadar hizmet vermekte.

Sezona kırtasiye ve kitap kokusu ile girmenin heyecanını sizlerle paylaşmaya bütün enerjisi ile hazır olan Da Vinci Kırtasiye, kaliteli ürünleri ile her türlü ihtiyacınıza cevap veriyor.

Kısa zamanda sabit yüksek müşteri potansiyeline ulaşmış, uygun fiyatları ve ürün çeşitliliğiyle müşterilerinin gönlünü kazanmış bulunuyor.

Önünde bulunan 150 metrekarelik açık alanda çocuk parkı ve cafe hizmeti ile bulunduğu alana getirdiği enerjiden olumlu dönüşler alıyor. Çocuklarınız gözünüzün önünde doyasıya eğlenirken siz de sıcak soğuk içecekler, atıştırmalıklar ile Da Vinci Kırtasiye Kitabevi Cafe’de günün koşturmacasına kısa bir mola verebilirsiniz.

Yepyeni ürünlerle okul heyecanınıza eşlik etmek, aynı ürünleri çok daha uygun fiyatlara sunmak ve sizleri seçkin markalarla buluşturmak için sabırsızlanıyorlar.

Adres: 6518 Sokak No: 33/A Yalı Mahallesi Karşıyaka – İzmir

Tel: 0232 502 5808 email:davincikirtasiye@gmail.com