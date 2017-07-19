Hera Atelier Stone yaklaşık 15 senedir İstanbul’da ve daha sonra Alaçatı’da açtığı mağazası ile hizmet veriyor.

Atölye özelliği olan firma, takı ve tasarımda uzmanlaşmış tasarımcı kadrosu ile değerli taşların zenginlik yelpazesini kullanarak; kehribar, gümüş, deri ve metalden oluşan, yani doğada bulunan birçok enstürmanı birleştirerek hazırladığı özgün tasarımları herkesin beğenisine sunuyor.

Ortaya çıkan sanatsal değeri yüksek çalışmalarının Türkiye ve birçok ülkede beğeni ve talep görmesinin haklı gururunu yaşıyorlar. Hera Atelier Stone, Alaçatı’ya gelen yerli ve yabancı doğaltaş tutkunlarını ve takılarıyla fark yaratmak isteyen herkesi yaz kış açık olan mağazalarına bekliyor.

Alaçatı Mahallesi 11005 Sokak No: 3/A Çeşme

(eczanelerin olduğu sokak)

instagram: alacati_hera