CAPELLA PERDE BOSTANLI’DA

Bostanlı’da kapılarını açan Capella Perde daha içeri girdiğiniz andan itibaren ürünlerinin kalitesi ve çeşitliliği ile dikkat çekiyor.

1970 yılından beri bu sektörün içinde olan işletme sahipleri yeni markalarının heyecanını yaşıyorlar.

Karabağlar ve Şirinyer’de toptancılık yapan ve kendi ürünlerini de satan firma, tutkuyla bağlı oldukları işlerini uzun yıllardır başarıyla devam ettiriyor.

Capella Perde evinizin şıklığını tamamlamanız için, çocuk odası, salon, mutfak ve çalışma odası gibi yaşam alanlarınızda severek kullanacağınız birbirinden farklı duvar kağıdı seçeneklerini de sizlerin beğenisine sunuyor. Capella Perde yeni evlenenleri ve evini yenilemek isteyen herkesi Bostanlı’daki yeni mağazalarına bekliyor.