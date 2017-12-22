BRAWO’DA ŞİMDİ KABAN MEVSİMİ

Yeni yılı en şık halinizle karşılayın. 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden, büyük bir başarı ile yolunda devam eden Boutique Brawo, abiye ve asalet denince akla ilk gelen marka olmanın gururunu yaşıyor. Yeni yılı birbirinden şık tasarımlarla karşılamak isteyen hanımları EgePark’taki mağazasına bekliyor. Üstelik 40. yıllarına özel indirimli fiyatların da müjdesini veriyorlar.

Boutique Brawo, 40. yılında kaban haftasını başlattı

Özel kumaşları ve zarif modelleri ile bu kış sizi sıcacık tutacak kabanları Boutique Brawo beğenilerinize sunuyor.

Egepark AVM Mavişehir Kat:1 No:140 / İzmir Tel: 0(232) 324 29 36

www.boutiquebrawo.com