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BRAWO ŞİMDİ ALSANCAK GÜL SOKAK’TA

By on Nisan 24, 2018

Tam 41 yılı geride bırakan Boutıque Brawo, Egepark AVM ve İstanbul Nişantaşı’ndaki mağazasından sonra şimdi de Alsancak Gül Sokak’ta modanın nabzını tutmaya devam edecek.

Mezuniyet balosu, kına, nişan, düğün ve özel davetleriniz için en şık abiyeler ve özel tasarım elbiseler Boutique Brawo’da!

Adres: Egepark AVM Mavişehir Kat:1 No:140 / İzmir  Tel: 0(232) 324 29 36
Adres: 1382 Sokak No:7/A Kültür Mh. Gül Sokak Alsancak Tel: 0(232) 465 00 08 (Venedik Pizza karşısı)

www.boutiquebrawo.com

Mavişehir ve İzmir'in en sevilen genel kültür, magazin ve güncel hayat dergisi.
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