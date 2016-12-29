1977’den 2017’ye…

Boutique Brawo tam 40 yıldır kalitesinden ödün vermeden yolunda devam etmenin haklı gururunu yaşıyor. 1977 yılında Karşıyaka Çarşı’da ilk mağazasını açan Boutique Brawo, geçtiğimiz günlerde EgePark AVM’de açtığı ikinci mağazası ile alışveriş tutkunlarını sevindirdi. Seksenli yıllarda İzmir’deki ilk butik olma özelliğini taşıyan Boutique Brawo’nun Türkiye’nin birçok yerinde açtığı şubeleri bulunuyor.

İstanbul’da Nişantaşı Rumeli Caddesi’nde, İzmir’de Alsancak Plevne Bulvarı’ında ve Mavişehir Egepark AVM’de bulunan mağazaları ile kaliteyi ve şıklığı bir arada isteyenlerin vazgeçilmez adresi olamaya devam ediyor.

Özel günlerinde özel kıyafetler isteyenlerin tercih ettiği, tamamen seçkin ve ithal ürünleri de barındıran, Paris, Amerika, Lübnan ve İstanbul’dan özel seçilmiş koleksiyonları bulabileceğiniz Boutique Brawo, EgePark AVM’deki outlet ve sezon ürünlerinin olduğu iki mağazasına İzmirli alışveriş severleri bekliyor. Boutique Brawo abiyelerin yanı sıra, takı çanta ve ayakkabı ile şıklığınızı tamamlama fırsatı sunuyor.

Ömer Demirçelik, Sertaç Demirçelik ve Ertaç Demirçelik yıllardır işlerini büyük bir aşkla ve başarıyla yürütüyorlar.